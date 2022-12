Drake & 21 Savage n’en font qu’à leur tête

Republic-Universal.

Le Canadien Drake qui règne en maître au royaume des plus gros vendeurs de disques peut tout se permettre. Vu le succès du titre Jimmy Cooks qui clôturait en compagnie de 21 Savage son précédent album, Honestly, Nevermind, un septième opus qui a divisé les fans du rappeur qui s’ouvrait là de plus en plus à des sonorités house, Drake s’est dit qu’il ferait bien tout un disque avec son pote né à Londres mais basé à Atlanta, histoire de revenir aux sources. Les deux larrons s’entendent à merveille, livrant de véritables dialogues qui donnent tout leur sel à la plupart des seize titres de ce disque. Ce qui ne les empêche pas de convier leur collègue texan Travis Scott sur Pussy & Millions, ni de préserver des sonorités électro comme le rappelle Circo Loco basé sur un sample du One More Time de Daft Punk. Sur la pochette, signalons qu’il s’agit de la danseuse, mannequin, stripteaseuse et designer 3D japonaise Quiana Yasuka, alias Suki Baby, star d’Instagram.