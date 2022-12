Louis Tomlinson a foi en l’avenir

BMG.

Louis n’a pas encore le succès mondial de son pote Harry Styles révélé comme lui au sein des One Direction mais il se fait qu’en Belgique (et aussi en Espagne d’après les chiffres), ses fans sont particulièrement nombreux. Ce printemps, il remplissait la Lotto Arena et en novembre 2023, c’est le Sportpaleis que le chanteur britannique investira. Ici, c’est son deuxième album, paraissant trois ans après Walls (qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde). On retrouve son style limpide et balisé par des mélodies forcément romantiques. Des hymnes pop volontairement « grandioses » et « calibrés pour la scène » comme il le dit lui-même. That’s The Way Love Goes, chante-t-il en clôture de ce disque de seize chansons alternant up tempo et ballades mélancoliques.