Dépenses du parlement wallon: Manu Disabato pose «un ultimatum» à Jean-Claude Marcourt

Manu Disabato, membre du bureau et vice-président Ecolo du parlement wallon, était l’invité de Matin Première ce lundi matin. Interrogé dans le cadre de l’affaire des dépenses du parlement wallon, il a adressé un ultimatum clair à Jean-Claude Marcourt.

Le bureau du parlement wallon, et son président le socialiste Jean-Claude Marcourt, est dans la tourmente après de nouvelles révélations du Soir sur les dépenses du greffier de l’assemblée, dont un voyage de 3 jours au Qatar qui a coûté près de 20.000 euros et auquel Jean-Claude Marcourt a participé.

Après avoir initialement soutenu M. Marcourt, le président du PS Paul Magnette a finalement appelé, vendredi, à la démission de l’ensemble du bureau tandis que du côté du MR et d’Ecolo, on insiste sur la responsabilité première de son président. Pour l’heure, seule la députée socialiste Sophie Pécriaux a annoncé sa démission du bureau du parlement.

Ultimatum

«Je rappelle que Mr. Marcourt a une responsabilité première dans ce schéma. Je suis très clair : s’il ne démissionne pas, alors moi-même je démissionnerai.», prévient-il, laissant jusqu’à ce lundi soir à Marcourt pour prendre attitude. Le député dénonce un manque de proactivité dans cette affaire, dont des lenteurs administratives qui mettent à mal les réformes pour plus de transparence.

Manu Disabato indique avoir également une responsabilité dans ce dossier : « J’ai une responsabilité : j’aurais dû demander un état des lieux des travaux du bureau. Mais cette responsabilité n’est pas la même que Mr Marcourt. Je ne suis toutefois pas accroché à mon poste et si je suis un frein à l’avancée de l’enquête, je partirai. »

Nouvelles règles ?

Disabato indique réfléchir à de nouvelles règles, notamment l’ouverture du bureau du parlement où la majorité ne serait pas la seule représentée. « Je pense que c’est important de penser à l’ouverture du bureau à l’opposition. Je l’ai demandé, ce n’était pas l’avis des autres partenaires et j’étais minoritaire par rapport à cette volonté », explique-t-il. Le député insiste également sur la nécessité d’informer les membres du Parlement sur les dépenses des parlementaires. Il réclame plus de transparence, dans les relations entre les députés mais également en ce qui concerne les missions du greffier et du président : « Le greffier ne nous a jamais informés d’un quelconque dépassement des dépenses ».

Manu Disabato affirme désirer également un meilleur encadrement des missions parlementaires, en termes de coûts mais aussi en termes d’organisation. « Pourquoi avoir besoin de se déplacer systématiquement ? Les réunions en visio permettraient d’éviter certains frais. »