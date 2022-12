L’explication du rire aux éclats de Kylian Mbappé lors de France – Angleterre? L’attaquant français s’est fait snober par Kyle Walker avant le match (vidéo)

La France est sortie victorieuse du choc des quarts de finale face à l’Angleterre ce samedi. Une rencontre pour laquelle la tension est montée jour après jour, notamment autour du duel entre Kylian Mbappé et Kyle Walker. Bien que très discret au cours du match, c’est bien le Français qui a eu le dernier mot et il n’a pas hésité à laisser éclater sa joie sur le penalty manqué d’Harry Kane en fin de rencontre. Son rire aux éclats n’a pas du tout plu outre-Manche, où on a jugé cette réaction comme provocante. Mais elle pourrait bien trouver son origine dans un fait d’avant-match.

Alors que les joueurs des deux nations étaient dans le tunnel, Mbappé semble tendre la main vers Walker. L’Anglais a vu la main tendue de l’attaquant parisien… et l’a ignorée, comme en témoignent des images partagées par la BBC. Quelque peu pris de court, Mbappé a repris sa place dans le rang des Bleus avec un sourire gêné au coin des lèvres, un peu mal à l’aise. Il se pourrait également qu’au vu de l’angle de son geste et de la caméra, Mbappé souhaitait peut-être taper dans la main du jeune enfant qui se trouvait entre Walker et Jordan Henderson.