«Détours wallons»: A l’assemblée, citoyen(ne)s!

Tous les samedis, « Le Soir » publie la chronique d’un ou plusieurs membres de Carta Academica. Cette semaine : Le décret sur la formation initiale des enseignants entre en vigueur à la rentrée prochaine. Il se fixe pour objectif d’améliorer la formation et de renforcer l’attractivité du métier. Le remède choisi est d’allonger les études sans modifier le salaire, de privilégier la forme sur le contenu et de forcer les Hautes Écoles et les universités dans des partenariats d’une complexité ingérable.