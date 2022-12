Météo: l’IRM émet une alerte sur l’ensemble de la Belgique

L’Institut Royal de météorologie (IRM) a émis une alerte « conditions glissantes » ce lundi matin, qui concerne l’ensemble du territoire.

Des plaques de givre ou de glace pourraient se former par endroit et rendre les routes glissantes. L’IRM prévoit un sol localement glissant. Cette situations rend la circulation difficile pour les piétons et les cyclistes. Le trafic routier est ralenti et peut même devenir dangereux.

Ce lundi, des nuages bas et bancs de brouillard givrant surviendront sur l'ouest et en Ardennes. Le temps y deviendra ensuite, comme partout ailleurs, ensoleillé. Les maxima oscilleront entre +2 degrés à la mer et -4 degrés sur les hauts plateaux de l'est. Le vent sera généralement faible, modéré à la mer et sur les hauteurs, de sud-est.

La nuit à venir sera à nouveau très froide avec avec un ciel étoilé à peu nuageux. Quelques voiles d'altitude atteindront tout au plus le pays depuis la France. Les températures descendront entre -5 et -10 degrés en allant du littoral vers les hauts plateaux de l'est. Le vent sera généralement faible, modéré sur les hauteurs, de sud-est.

Mardi, le temps restera sec avec assez bien de nuages moyens et élevés. Les maxima seront compris entre -4 et -1 degrés en haute Belgique et entre -1 et +2 degrés ailleurs. Le vent d'est à sud-est sera généralement faible, mais souvent modéré sur le relief de l'Ardenne ainsi qu'à la côte.

La nuit suivante, un peu de neige pourra tomber au sud du sillon Sambre-et-Meuse.