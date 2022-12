Belgique: ces prénoms qui ont le vent en poupe et ceux qui sont en perte de vitesse

Alya, Cilou, Féline… Voici des prénoms encore très peu donnés en 2011 qui sont devenus bien plus populaires, dix ans plus tard en Belgique. Le podium des meilleures progressions est occupé par Alba, Ellie et Ellis.

A l’inverse, Lisa, Laura et Julie sont beaucoup moins tendance qu’il y a dix ans.

Chez les garçons, des prénoms traditionnels comme Georges ou Gaston reviennent à la mode. D’autres comme Lio, Otis ou Eden (porté par l’ancien capitaine des Diables ?) ont réalisé une percée.