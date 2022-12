Le lyrisme d’Esbjörn Svensson

ACT

Le pianiste suédois est mort à 44 ans, en 2008. Il avait imposé sa musique lyrique et ouverte, nourrie de jazz, de pop et d’électro. Dans son ordinateur, il avait sauvé des enregistrements réalisés chez lui au printemps 2008, juste avant sa mort. Ce sont ceux-là qu’on entend sur cet album. Et c’est comme s’il nous laissait un message d’espoir et de beauté.