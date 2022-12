Les standards de Baptiste Trotignon

Body and Soul

Paradis improvisé

Paradis improvisé, c’est une collection particulière : 14 artistes ont enregistré 14 albums sur le même Steinway dans un appartement marseillais. Ils seront publiés à raison de deux par mois. Voici l’album de Baptiste Trotignon et, plus bas, celui de Leonardo Montana. Chacun était libre de sa musique. Trotignon a choisi dix standards, de Body and Soul à Moanin. D’une sincérité folle.