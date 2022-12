Un collectif de hackers revendique la cyberattaque qui paralyse la Ville d’Anvers

Le collectif de pirates informatiques « Play » a revendiqué sur le darkweb la cyberattaque qui a ciblé la Ville d’Anvers la semaine dernière, rapporte lundi VRT NWS. Le collectif réclamerait le versement d’une rançon, sans quoi il menace de publier les données (personnelles) dérobées.

A ce stade, ni la Ville d’Anvers ni le parquet n’ont souhaité confirmer ou infirmer qu’il s’agissait d’une cyberattaque par rançongiciel, c’est-à-dire une attaque informatique menée par le biais d’un logiciel malveillant, qui paralyse le réseau informatique d’une entreprise ou d’un service public et ne le débloque qu’en échange d’une rançon.

Entre-temps, l’impact de la cyberattaque se fait ressentir sur de nombreux services aux citoyens. Ainsi, les systèmes de rendez-vous et de réservation, que ce soit aux guichets de la ville, de la police, des parcs à conteneurs, des salles de sport ou encore des centres culturels, des bibliothèques et des musées, sont toujours en rade. Par ailleurs, aucune demande d’événement ni de permis ne peut être introduite via le guichet électronique. Les demandes de nationalité ou de cartes de résident sont également impossibles à délivrer pour le moment, même en se rendant sur place. Les autorités anversoises espèrent pouvoir réactiver certains services dans le courant de la semaine.