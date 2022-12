Capuçon, Argerich: une extase assumée

DG

Cette rencontre d’Aix-en-Provence à la fin du Festival de Pâques 2022, qui inaugure le passage chez DG du violoniste français, ne ressemble à aucune autre. Et pourtant Renaud Capucon et Martha Argerich se sont déjà rencontrés dans le passé, notamment aux fameuses rencontres de Lugano où ils ont déjà joué ensemble en 2010 la première sonate de Schumann (Warner Classics). On la retrouve ici avec le même élan spontané, mais à la fois plus fouillé et plus fantasque. Ce n’est bien entendu pas la première fois qu’Argerich enregistre la « Sonate A Kreutzer » : une allure plus mélodique prend cette fois l’ascendant sur la flamboyance habituelle. C’est sans doute dans la sonate de Franck que la sonorité toute en pureté de Capuçon se rapproche le plus de celle de l’incomparable Arthur Grumiaux. Comme en admiration, Argerich se tient sur sa réserve dans le premier mouvement pour redevenir la lionne qui propulse l’allegro, accompagne le pianiste dans les arcanes rêveurs du mouvement lent avant que tous deux retrouvent une extase assumée dans leur sublime conversation de l’allegretto final.