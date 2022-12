Les routes de glace arctiques menacées

Nous partons en convois de six camions éloignés de 20 minutes. Il faut faire attention, garder la tête froide. On se perd très vite. Beaucoup de gars ne tiennent pas », confie Kyle, camionneur de l’extrême sur les Ice Roads (routes de glace) des Territoires du Nord-Ouest (TNO), proches de l’Alaska. Rencontré dans un truck stop à quelques kilomètres de la mine de diamants de Gatcho Kué, elle-même située à 300 km au nord de la capitale des TNO, Yellowknife, Kyle explique : « C’est un très bon métier, très bien payé. Je gagne 10.000 dollars par mois et pour ceux qui possèdent leur propre camion, c’est plus. » Les routes sont d’immenses chemins tracés dans la glace. Ces pistes – il y en aurait entre 8.000 et 10.000 km selon les sources – traversent des rivières et des lacs gelés pendant les longs mois d’hiver, généralement entre décembre et début avril. La piste de Kyle part de Yellowknife, traverse une partie du Grand lac des Esclaves pour relier trois mines.