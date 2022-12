La police annonce un mois sans PV: «Il y aura quand même des contrôles»

Dès ce jeudi, la police fera un mois « sans sanction ». Quatre syndicats policiers (VSOA, NSPV, ACV et ACOD) ont appelé les agents de répondre « de manière non répressive » aux infractions au code de la route et au stationnement. Concrètement il n’y aura plus d’amendes de circulation routière du 15 décembre au 15 janvier.

Le porte-parole de l’Institut Vias, Benoît Godart, tempère néanmoins dans les colonnes de la Dernière Heure. « Tous les policiers ne seront pas en grève. La police fédérale ne représente que 20 % des contrôles, le reste étant tributaire des zones de police. Et tous les policiers de ces zones ne seront pas en grève. », estime ce spécialiste de la sécurité routière qui regrette le timing de cette grève, en période de fêtes de fin d’année. « Il y aura quand même des contrôles ».