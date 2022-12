Jambes Machines, l’ambition de moderniser tout un secteur

Elles ne sont pas si nombreuses que cela les entreprises qui doublent chaque année leur chiffre d’affaires. C’est le cas de Jambes Machines, distributeur de machines stationnaires pour le travail du bois essentiellement mais aussi du métal, qui réalise cette performance depuis quatre ans, depuis que l’entreprise a été reprise par Jérémy Cloquette et Antoine Lebon, son beau-père. Lesquels ont su lui donner un nouvel élan.

Fondé en 1980, Jambes Machines était un magasin d’outillages et de machines dans lequel on pouvait trouver un peu de tout. « Au fil du temps, l’ancien gérant s’était spécialisé un peu dans les machines pour le travail du bois », explique Jérémy Cloquette. « Lorsqu’on est arrivé, on a décidé de creuser ce sillon-là et de devenir en Wallonie un “one-stop shop” de référence en matière de machines stationnaires – c’est-à-dire non portatives – pour le travail du bois. »