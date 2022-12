Les huîtres de la Méditerranée, une croissance favorisée par le climat

Vidéo Par On l’appelle le village conchylicole de Leucate.

Les éleveurs d’huîtres y sont regroupés depuis les années 1970 dans des mas alignés le long du Grau, un chenal qui fait communiquer l’étang de Leucate avec la Méditerranée. Avec une récolte allant jusqu'à 800 tonnes par an, la croissance des huîtres Cap Leucate est favorisée par le climat méditerranéen et l'absence des marées.

