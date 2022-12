Corruption au Parlement européen: l’eurodéputée Moretti se défend de tout lien avec le dossier

Une grande enquête belge a mis le Parlement européen et ses abords sens dessus dessous. Citée parmi les profils européens qui intriguent la justice, l’eurodéputée italienne Alessandra Moretti s’est défendue sur Twitter de tout lien avec cette affaire.

Une grande enquête fait trembler le Parlement européen depuis vendredi où plusieurs personnalités importantes, dont la vice-présidente grecque Eva Kaili, sont accusées de corruption liée au Qatar.

Parmi les noms qui intriguent la justice, selon les informations du Soir et de Knack, est cité celui d’Alessandra Moretti, eurodéputée italienne (S&D). Les enquêteurs ont mené une perquisition vendredi chez un membre de son staff. L’élue se défend de tout lien avec ce scandale ce lundi. « Je réfute et rejette totalement toute insinuation sur ma personne. Je suis allée au Qatar avec d’autres collègues députés dans le cadre d’une mission officielle et en toute transparence », a-t-elle déclaré sur Twitter, alors que Le Soir soulignait qu’elle s’était elle aussi rendue au Qatar au moins à une reprise, lors d’un voyage conjoint avec Marc Tarabella.

