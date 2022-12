«Tout le temps envie de pleurer»: Neymar partage des messages privés avec ses équipiers du Brésil après l’élimination en Coupe du monde La star brésilienne a rendu public plusieurs conversations qu’il a eu avec ses équipiers de la Seleçao. Une façon de montrer à quel point le groupe est uni, aussi bien dans les bons que les moins bons moments.

Photonews

Par la rédaction Publié le 12/12/2022 à 14:01 Temps de lecture: 3 min

Neymar est immensément déçu suite à l’élimination du Brésil en quart de la Coupe du monde. Dans sa première réaction au lendemain de la défaite face à la Croatie, le Brésilien a dit être « psychologiquement détruit » et que cela « va faire mal pendant très longtemps ». Il peut tout de même compter sur le soutien de ses camarades de la Seleçao, comme en témoignent ses publications sur Instagram. L’attaquant du PSG a en effet partagé le contenu de certaines conversations privées qu’il a eu avec ses coéquipiers depuis cette élimination. « J’ai décidé d’exposer ces messages (sans leur permission) pour montrer à quel point nous voulions ce titre et à quel point nous étions unis », a écrit Neymar. « Ce sont quelques-uns des nombreux messages que j’ai échangés avec le groupe. Sentiment de grande tristesse, mais nous devons être plus forts pour avancer et je suis sûr qu’avec le soutien de tous les fans, nous reviendrons plus forts. Je suis brésilien avec une grande fierté, avec beaucoup d’amour ! Je suis très fier de faire partie de cette sélection. Je suis devenu fan de chacun d’eux ! Ce groupe sera toujours dans mon cœur. »

Dans ces publications, on peut apercevoir une discussion avec Marquinhos, son coéquipier en club, qu’il réconforte suite à son penalty manqué lors de la séance de tirs au but. « Un penalty ne changera pas ce que je pense de toi. Je suis avec toi pour toujours et tu le sais. Je t’aime », écrit Neymar. Ce à quoi le défenseur répond : « Petit à petit, les choses s’améliorent, le temps va guérir les blessures. (…) Merci pour ton mot, tu es incroyable et j’aurais aimé que tout se passe bien. Il est difficile de voir que ce penalty a contrecarré notre rêve. Mais nous devons continuer, être forts, donner du temps au temps et voir ce que le football nous réserve. » Thiago Silva confie de son côté qu’il a « tout le temps envie de pleurer » en repensant à cette élimination. « Frère, ça fait encore plus ch… que je ne l’imaginais, vraiment », écrit le joueur de Chelsea. « Je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas croire que nous avons perdu. Je ne peux pas le croire. »