Les repas solidaires, une affaire qui roule à Bruxelles

Il est près de midi lorsque Marie Moeremans actionne le volet du camion solidaire garé entre les barres de logements sociaux jouxtant la rue Saint-François, à Saint-Josse. A l’extérieur, malgré une bise glaciale, une table et quelques tabourets attendent les convives. Au menu de ce mercredi, un menu unique et gastronomique : des patates sautées aux légumes de saison parmi lesquels on retrouve notamment champignons et navets. Loin des frites, hamburgers et sodas. « Les gens ne sont pas encore tous habitués au végé », sourit notre hôte. « Ils sont parfois un peu surpris, c’est la même chose pour le prix libre, ce n’est pas tout à fait entré dans les mœurs. »