Zinho Vanheusden, vers une reprise complète des entraînements début janvier

Même si ce nouveau coup d’arrêt fut compliqué à gérer sur le plan moral, Zinho Vanheusden n’a pas pour autant baissé les bras. Selon nos informations, le joueur de l’AZ Alkmaar – qui est prêté par l’Inter Milan – a repris la course il y a quelques semaines. Son évolution se passe plutôt bien, d’autant qu’il a déjà effectué son retour à l’entraînement avec le groupe. Un retour calculé et sans risque démesuré, dira-t-on, puisqu’il doit encore éviter tout contact afin que son pied continue à se solidifier.

Sans nouveau contretemps, il devrait reprendre pleinement les séances collectives au début du mois de janvier. À partir de ce moment-là, le rythme reviendra et Zinho Vanheusden devrait entrer en ligne de compte dans le noyau de Pascal Jansen. C’est tout ce dont il faut lui espérer, lui qui n’a pas encore eu l’occasion d’être titulaire avec l’AZ (trois montées au jeu contre Groningue, Limassol et Utrecht). Les matches amicaux contre Valence et l’Atalanta Bergame, prévus fin décembre, arriveront donc encore un peu trop tôt. Mais, pour le Diable rouge (1 cap), l’essentiel sera de retrouver du plaisir et de renouer avec la compétition dès les premières semaines de 2023.