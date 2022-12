David Rudisha, double champion olympique sur 800m, sort indemne d’un crash aérien (photos)

« Tout allait bien, mais après sept ou huit minutes de vol, le moteur de l’avion est soudainement devenu silencieux », a raconté l’athlète kényan sur le site du Daily Nation expliquant que le pilote « a vu un espace dégagé et a essayé d’atterrir. Mais une des ailes a heurté un arbre et l’avion a commencé à tourner, avant de toucher le sol. C’était effrayant. Le pilote a fait un travail incroyable pour permettre à l’avion de rester stable le plus longtemps possible », a ajouté le champion du monde du 800 en 2011 et 2015.