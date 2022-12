Shein, la marque que les plus de 30 ans ne peuvent pas connaître

Ça y est les filles, j’ai reçu mon colis Shein (entendez « chi-in », NDLR). C’est in-dé-cent, là. » Une jeune influenceuse française s’extasie devant des dizaines de pochettes en plastique remplies de vêtements, expédiées chez elle directement depuis un entrepôt du Guangdong, dans le sud-est de la Chine. Un rapide montage plus tard, elle défile devant la caméra dans différentes tenues et les commente une à une : « Alors j’ai assorti cette jupe avec un petit crop-top blanc et des cuissardes : regardez c’est ma-gni-fique, c’est trop beau ! Regardez ce body, c’est une pépite, c’est ma-gni-fique. J’ai reçu ce petit top dos-nu avec ce jeans blanc, le look, je trouve qu’il est incroyable (…) ».