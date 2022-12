Coupe du monde: pourquoi le monde arabe et l’Afrique vibrent pour l’équipe du Maroc

Plus qu’un immense frémissement de plaisir : les Arabes et même toute l’Afrique ont pris fait et cause avec ardeur pour l’équipe du Maroc qui multiplie les exploits au Qatar. La solidarité d’ex-colonisés et la fierté de David terrassant plusieurs Goliath de suite font partie de l’explication.

L’incrédulité initiale a rapidement fait place à de vibrants débordements d’enthousiasme à travers le monde : les exploits des « Lions de l’Atlas », les joueurs de l’équipe nationale du Maroc, en phase finale de la Coupe du monde de football organisée au Qatar n’en finissent plus de susciter une liesse populaire des plus communicatives. De deux zones du globe qui se recoupent partiellement, l’Afrique et le monde arabe, proviennent les démonstrations les plus intenses de surprise, de joie et surtout de fierté.

L’événement sportif n’était jamais arrivé : pour la première fois depuis 92 ans que la Coupe du monde du football existe, une équipe nationale arabe et africaine s’est qualifiée pour figurer dans le dernier carré, aux côtés des très expérimentées France, Croatie et Argentine. Et de quelle manière : en sortant la Belgique, l’Espagne et le Portugal, trois nations européennes membres du top 10 mondial.