«Close» nommé aux Golden Globes dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère

Le film Close de Lukas Dhont a été nommé aux Golden Globes dans la catégorie « meilleur film en langue étrangère ». Le film Les Banshees d’Inisherin se targue d’avoir le plus grand nombre de nominations et a des chances de remporter huit prix.

Les Golden Globes seront décernés le 10 janvier. Notre pays y sera représenté par le film Close, nommé dans la catégorie « meilleur film en langue étrangère ». Il est en concurrence avec Im Westen nichts Neues (Allemagne), Argentina, 1985 (Argentine), Decision to Leave (Corée du Sud) et RRR (Inde).

Le film The Banchees of Inisherin a obtenu le plus grand nombre de nominations. L’acteur principal de la comédie irlandaise, Colin Farrell, et le réalisateur, Martin McDonagh, figurent sur la liste des finalistes, tandis que le long-métrage concourra pour la meilleure comédie de l’année lors de la cérémonie du 10 janvier. La comédie surréaliste Everything Everywhere All At Once suit de près avec six nominations, tandis que le long-métrage Babylon sur l’âge d’or d’Hollywood et le film très intime The Fabelmans de Steven Spielberg sont nommés cinq fois chacun.