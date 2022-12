Pays-Bas - Argentine: ce que vous n’avez pas vu pendant la séance de tirs au but (vidéo)

Malgré le génie de Lionel Messi, auteur d’une passe décisive et d’un but sur penalty, l’Argentine est passée tout près de la catastrophe face aux Pays-Bas, qui ont arraché une égalisation inespérée avant de s’incliner aux tirs au but (2-2 après prolongation, 4-3 tab), vendredi à Doha, dans une ambiance délétère. L’Albiceleste est donc sortie en vie mais un peu ébranlée de la séance fatidique qui avait été fatale au Brésil quelques heures plus tôt face à la Croatie, prochain adversaire de la bande à Messi, mardi en demi-finale.

À la fin de la séance de tirs au but pour départager l’Argentine et les Pays-Bas, les joueurs de l’Albiceleste ont cédé à l’émotion et ont célébré tout en regardant (à leur manière...) les joueurs néerlandais. Un geste qui n’est pas passé inaperçu. Certains ont dénoncé l’arrogance des Argentins à l’issue d’un match très tendu entre les deux équipes. C’est dans ce contexte très délicat que s’est jouée la séance de tirs au but. Dans une vidéo postée par un spectateur, on peut voir le contexte de cette photo. Lautaro Martinez, dernier tireur argentin, s’avance pour aller s’affronter aux cages d’Andries Noppert. Si l’attaquant de l’Inter Milan marque, les Argentins se qualifient. Pour déstabiliser le tireur, quatre joueurs des Pays-Bas sont allés lui parler juste avant son tir au but.