L’économiste David Cayla: «Le marché ne peut pas fixer la valeur de toute chose»

Pour David Cayla, la crise financière a disqualifié le néolibéralisme. Et c’est tant mieux, car la transition impose de redéfinir les rôles respectifs de l’Etat et du marché.

Un essai de plus sur le néolibéralisme, direz-vous. Erreur. Déclin et chute du néolibéralisme, de David Cayla, sort du lot. L’économiste français, professeur à l’Université d’Angers et membre du collectif des Economiste Atterrés, explicite les fondements théoriques de ce courant né dans l’entre-deux-guerres du siècle passé, en réaction à la crise du « laissez-faire ». Ce qui, explique-t-il, permet de comprendre que le néolibéralisme a fait son temps, qu’il est en déclin depuis 2008 et que, face au défi de la transition, il ne faut pas tenter de le raviver.