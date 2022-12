Le juge Michel Claise sur la criminalité financière: «La démocratie, c’est foutu pour moi»

Dans ses « Racines élémentaires », réalisées en septembre 2020, le juge et romancier se confiait sur son enfance, son choix d’études, la franc-maçonnerie… et la manière dont il envisage son métier. « Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point on rencontre la détresse humaine lorsqu’on est de service », nous confiait-il. « Et puis, il y a les dossiers financiers. Des jeux d’échecs où la stratégie a quelque chose de fascinant. »

Vous ne seriez pas devenu ce que vous êtes si…