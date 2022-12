Moussa El Habchi, l’ancien analyste-vidéo des Diables qui fait le bonheur du Maroc: «Cette fois, nous allons attendre la France»

Gros plan sur Moussa El Habchi, l’analyste-vidéo du Maroc dont l’apport dans l’épopée des Lions de l’Atlas au Qatar est déterminant… et qui s’apprête à retrouver la France en demi-finale comme il y a quatre ans en Russie avec les Diables rouges.

Personne n’a oublié les images de la grande fête populaire le 15 juillet 2018 sur la Grand-Place de Bruxelles où la foule s’était massée pour acclamer les Diables au balcon de l’Hôtel de ville. Pris dans l’ambiance, Eden Hazard s’était multiplié aux platines sous la direction de l’analyste-vidéo Moussa El Habchi, lui-même DJ en dehors du foot avec de nombreuses présences au festival Tomorrowland. Qui sait si l’ancien bambin de Tamise (bourg de Flandre-Orientale où il a vu le jour il y a 46 ans) ne va pas rééditer le coup cette fois avec Hakim Ziyech et le reste du groupe lors du retour qui s’annonce déjà triomphal au Maroc, quel que soit le résultat de mercredi ? « Nous sommes dans notre bulle mais nous voyons les images sur les réseaux sociaux. Les gens se rassemblent dans les rues et sur les places pour tout regarder sur grand écran. Je le compare ça à Tomorrowland : une grande fête en plein air », a-t-il confié depuis le Qatar à nos confrères de « Het Laatste Nieuws ».

Footballeur à un niveau modeste (en dehors de son hobby musical), Moussa El Habchi a d’abord gravi les échelons comme entraîneur des jeunes et comme scout pour l’Ajax Amsterdam. Tout en étant chez les jeunes à Anderlecht et au Beerschot, il devient en parallèle analyste-vidéo au Brussels. Il exploite ce créneau à Al-Shabab (Arabie Saoudite), Genk et Zamalek (Égypte) avant d’être « alpagué » en 2016 par Roberto Martinez dans le staff des Diables, en combinaison avec Anderlecht.

En mars 2020, c’est le grand départ pour le Maroc. « À l’Union belge, je travaillais à temps partiel. Ici, on m’offre un temps plein, je ne peux pas refuser », explique-t-il à l’époque.

« Nous avons retenu les leçons »