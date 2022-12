L’incroyable chance de David Rudisha, champion de la baraka

Quand il prenait le départ d’un 800 m, le Kenyan David Rudisha laissait rarement la place à un éventuel coup du sort. Il prenait le plus souvent la tête de la course avant que ses rivaux ne s’organisent et les épuisait grâce au rythme endiablé qu’il leur imposait avec sa foulée majestueuse. Tout le monde a encore en mémoire son premier titre olympique conquis en 2012 à Londres au terme d’une course en solo à l’issue de laquelle il avait établi un nouveau record du monde en 1min40.91. Un record qui tient toujours aujourd’hui alors que Rudisha, qui a encore décroché une autre médaille d’or aux JO de Rio, en 2016, et deux titres mondiaux en 2011 et 2015, a mis un terme à sa carrière en 2017.