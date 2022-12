-10 degrés, chutes de neige…: voici les prévisions météo des prochains jours

Le temps sera ensoleillé lundi après-midi sur la plupart des régions du pays, avec des maxima compris en -3 degrés et 2 degrés. Ce soir et cette nuit, le ciel sera dégagé sur la majeure partie du territoire, selon les prévisions à la mi-journée de l’Institut royal météorologique (IRM). Celui-ci met en garde contre les intoxications au monoxyde de carbone (CO).

Lundi après-midi, le soleil brillera sur la plupart des régions avec toutefois quelques nuages bas sur l’extrême-ouest et en Ardenne qui traîneront encore au début. Il fera très froid avec des maxima de -3 degrés en Hautes Fagnes et 1 ou 2 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera faible de sud-est et modéré à la mer et sur les hauteurs ardennaises.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera dégagé sur la majeure partie du territoire. Sur le nord-ouest et l’ouest, quelques champs nuageux ou d’éventuels bancs de brouillard givrant pourront apparaître. La soirée et la nuit seront de nouveau très froides, avec des minima allant de -4 à -7 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le thermomètre pourrait même descendre localement jusqu’à -10 degrés en Ardenne. Un vent d’est-sud-est faible et toujours modéré soufflera sur le relief ardennais et à la côte.

Mardi, le soleil sera de nouveau au rendez-vous, avec des nuages d’altitude. Sur l’ouest et le nord-ouest du pays, quelques nuages bas pourront encore être présents à l’aube. Le thermomètre ne dépassera pas les -3 degrés en Hautes Fagnes et 1 degré dans le centre du pays. Le vent d’est sera faible à modéré, et plutôt modéré sur les hauteurs ardennaises ou à la mer.

La nébulosité sera abondante mardi soir et durant la nuit de mardi à mercredi. Dans le sud-est du pays, le risque de faibles chutes de neige augmentera dans le courant de la nuit. Les minima varieront entre -2 et -6 degrés. Le vent faible de secteur est s’orientera au nord-est en fin de nuit.

L’IRM signale par ailleurs des conditions défavorables au fonctionnement des foyers domestiques et des chauffe-eau. Il recommande d’être attentif à tout symptôme de type « maux de tête » ou « nausée » pouvant être dû à une intoxication au CO.