Coupe du monde: Josko Gvardiol, le cauchemar de Romelu Lukaku a déjà la taille patron

Avant le Mondial, Josko Gvardiol (20 ans) était encore relativement méconnu du grand public. L’anomalie est désormais corrigée. Au Qatar, le roc de l’arrière-garde croate ne cesse d’impressionner et de dégoûter ses opposants directs.

Résumer le talent protéiforme de Josko Gvardiol en une image est impossible. Presque insensé. Pourtant, le public belge se souviendra, pendant plusieurs années, de son intervention salvatrice du bout du pied gauche au nez et à la barbe de Romelu Lukaku, dans les ultimes minutes du funeste Croatie-Belgique (0-0). Un geste de grande classe et d’une affolante lucidité qui empêcha l’attaquant des Diables rouges de libérer tout un peuple. Comme si le ballon s’était instantanément volatilisé. À l’image des derniers espoirs belges, s’il en est. À 20 ans, le roc n’est pas contenté de ce seul fait d’armes. Du Maroc au Brésil, il traverse cette Coupe du monde dans un saillant costume de patron. Pour le plus grand bonheur du peuple croate, qui voit déjà en lui le (futur) meilleur défenseur de la planète.