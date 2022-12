Daan, «The Ride»

PIAS.

Cela commence par un banjo, avec un Western instrumental, avant que l’électro ne vienne y mettre son grain de sel. C’est là tout l’esprit de ce nouvel album à la fois expérimental et accessible avec des mélodies enjouées et beaucoup d’humour dans les textes. High a la puissance d’un tube alors que la voix de Naima Joris éblouit Be Loved. Daan reste un fabuleux conteur s’amusant de tout avec une vision très cinématographique qui n’est pas sans rappeler son amour pour Ennio Morricone. La cavalcade de Daan est celle des grands espaces américains mais adaptés au style européen !