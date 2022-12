La chevauchée fantastique de Daan

Six ans ! C’est la première fois en plus de vingt ans de carrière solo que Daan Stuyven passe autant de temps sans publier de nouvel album. Après Nada et sa tournée, on n’avait plus de nouvelles du chanteur anversois installé dans sa ferme rénovée d’Overijse. « J’ai passé beaucoup de temps avec Dead Man Ray, ce qui est toujours bon pour l’inspiration », nous a avoué Daan. « J’ai aussi conçu un enfant et passé quatre mois à Budapest pour le tournage d’un film, Eden, qu’on ne verra jamais. La réalisatrice Kocsis n’a pas voulu couper les scènes avec sa fille et réduire la longueur du film. C’est une femme magnifique, punk et rebelle. »