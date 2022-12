Jozef Dumoulin: «Avec Hildegarde de Bingen, il se passe des choses magiques»

Lynn Cassiers et Jozef Dumoulin, on les attend plutôt du côté de l’avant-garde, de l’expérimentation, du jazz résolument d’aujourd’hui. Les deux artistes ont souvent joué ensemble, dans Lilly Joel, dans Lidlboj ou sous le seul nom de Lynn Cassiers, où l’on mixe souvent de l’improvisation libre et de l’électronique. Tous deux sont des inventeurs de sonorités, des explorateurs de la musique. Ils le montrent ici encore avec cet album, Sibyl of the Rhine, qui ose reprendre la musique de la moniale allemande Hildegarde de Bingen née en 1098 et morte en 1179, qui fut aussi abbesse, mystique, visionnaire, illustratrice, compositrice, poétesse, prédicatrice et figure de la médecine monastique.