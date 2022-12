Dépenses du parlement wallon: Paul Magnette répond à l’ultimatum posé par un député Ecolo

Le bureau du parlement wallon, et son président le socialiste Jean-Claude Marcourt, est dans la tourmente après de nouvelles révélations du Soir sur les dépenses du greffier de l’assemblée, dont un voyage de 3 jours au Qatar qui a coûté près de 20.000 euros et auquel Jean-Claude Marcourt a participé.

«Je partage l’avis de Paul Magnette sur la responsabilité de Jean-Claude Marcourt qui est importante et dont la position n’est plus tenable. Mais il est injuste de dire que nous avons la même responsabilité», a-t-il ajouté.

Si Jean-Claude Marcourt n’a pas démissionné ce soir, moi-même je démissionnerai», a affirmé Manu Disabato, député Ecolo et membre du bureau du parlement wallon, lundi dans l’émission Matin Première sur la RTBF.

Ce lundi après-midi, Paul Magnette a réagi à cet ultimatum au micro de la RTBF. « Ce qui compte, c’est que l’ensemble des membres du bureau du Parlement démissionne, quelle que soit la couleur politique (...). Le petit jeu de "je te tiens, tu me tiens par la barbichette, c’est pas moi, c’est l’autre", devient absurde et ridiculise le monde politique dans son ensemble. Les responsabilités sont partagées et collectives » a-t-il affirmé, une nouvelle fois.

Pour l’heure, seule la députée socialiste Sophie Pécriaux a annoncé sa démission du bureau du parlement.