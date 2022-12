L’improbable match arbitré par Gianni Infantino: Cafu, Terry et Seedorf au milieu d’ouvriers et de bénévoles (photos)

Le président de la FIFA Gianni Infantino a brièvement officié en tant qu’arbitre lors d’un match organisé lundi entre des ouvriers et des légendes du football en marge du Mondial 2022 au Qatar.

« Espérons une belle soirée de football, comme nous avons vécu une très belle Coupe du monde jusqu’à maintenant », a souhaité le patron de la fédération internationale à l’approche du coup d’envoi au stade Al-Thumama de Doha.

Des ouvriers, des supporters et des bénévoles du Qatar étaient invités au match. « Le football unit le monde », a ainsi commenté Gianni Infantino. Parmi les anciens joueurs présents se trouvaient le Brésilien Cafu, l’Anglais John Terry et le Néerlandais Clarence Seedorf. Infantino a arbitré pendant une dizaine de minutes et distribué deux cartons jaunes.