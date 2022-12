Les stocks de couvertures et de sacs de couchage sont quasiment épuisés

Au cours des trois dernières années, le nombre de personnes sans-abri a augmenté de 27%, rien qu’à Bruxelles, déplore la Croix-Rouge Ainsi, dans la capitale, on dénombre pas moins de 5.300 personnes à la rue dont 900 enfants, indique l’organisation qui cite des chiffres de la Fondation Roi Baudouin. Dans les autres villes, la situation n’est guère plus rassurante. A Charleroi, 959 adultes et 200 enfants vivent dans la rue, tandis qu’on recense 874 adultes et 272 enfants sans domicile à Namur et 422 adultes et 78 enfants à Liège.

Face à la vague de froid intense, qui augmente les besoins des personnes les plus précaires, la Croix Rouge de Belgique tire la sonnette d’alarme. «Les stocks de couverture et de sacs de couchage sont quasiment épuisés».