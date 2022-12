Mossoux-Bonté deux fois aux Martyrs: un autre monde

Créés en 2013 et 2017, « Histoire de l’imposture » et « Taste of Poison » sont repris aux Martyrs durant trois soirs chacun. L’occasion de découvrir les mondes troublants du duo.

En deux fois trois soirs, la compagnie Mossoux-Bonté débarque avec deux spectacles au Théâtre des Martyrs. Sortant des lieux spécialisés en danse, la compagnie part ainsi à la rencontre d’un autre public avec Histoire de l’imposture et Taste of Poison. Mais pourquoi ces deux spectacles-là ? « Du côté pratique, ce sont deux spectacles qui sont toujours vivants, qui tournent, qu’on n’a pas besoin de remonter et qui ont quasiment la même distribution », explique Patrick Bonté. « Par ailleurs, ils s’attachent tous deux à des thématiques sociétales assez précises sur lesquelles on s’appuie pour aller vers l’imaginaire et pour partager un trouble avec le spectateur. »