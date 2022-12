VOO augmente ses tarifs: ce qui change ce 1er février

En parallèle, l’entreprise assure qu’elle continuera à faire évoluer ses services afin d’offrir plus de confort et de vitesse en investissant dans son réseau. Le déploiement « intensif » de l’offre Giga, permettant une connexion à Internet ultra-rapide allant jusqu’à 1 GB par seconde (Gbps), se poursuivra et, fin 2023, un client sur deux de l’opérateur devrait être en mesure d’en profiter.

Actuellement, elle est déjà disponible dans les six communes bruxelloises où l’opérateur télécom est présent (Ixelles, Saint-Gilles, Uccle, Woluwé-Saint-Pierre, Auderghem et Evere), ainsi qu’à Liège, Charleroi, Wavre et 22 communes rurales.