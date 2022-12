Dépenses du parlement wallon: Manu Disabato démissionne du bureau

Un peu plus tôt ce lundi, le député avait annoncé son intention de démissionner si Jean-Claude Marcourt, président de ce même bureau ne quittait pas ses fonctions.

Manu Disabato, député wallon (Ecolo), vient de démissionner du bureau du parlement wallon.

Un peu plus tôt dans la journée, le député avait annoncé son intention de démissionner si Jean-Claude Marcourt, président de ce même bureau ne quittait pas ses fonctions. Alors que le socialiste a annoncé dans nos colonnes «accepter de s’effacer pour rendre possible une démission collective», Manu Disabato a publié un communiqué pour communiquer et expliquer sa démission.

« Je prends acte de la démission du président Marcourt, qui prend enfin la mesure de sa responsabilité première dans l'affaire du Greffier et des dépenses du Parlement. Je m'en réjouis car c'était devenu indispensable. Au-delà du voyage à Dubaï, il s'agit d'une part de la crédibilité du Parlement et de la confiance dans les institutions, d'autre part des réformes qui ne doivent plus être entravées ou freinées, mais qui doivent avancer. »