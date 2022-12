Enseignement: du changement pour les étudiants qui partent à l’étranger

Le Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles a approuvé un projet de la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR), visant à modifier le Fonds d’aide à la mobilité étudiante (FAME). L’information est signalée par nos confrères de la DH. Deux grands changements sont apportés pour les étudiants qui partent à l’étranger pour un stage ou leurs études.

À lire aussi Enseignement supérieur: ces étudiants vétérinaires qui dénoncent leurs conditions d'études

Les séjours de courte durée et les stages pour les jeunes diplômés vont désormais être soutenus financièrement par le fonds. Plus de personnes pourront donc bénéficier de l’aide. Ensuite, le montant des bourses est revalorisé. Actuellement, le montant alloué par mois varie entre 250 et 400 euros. Il va désormais passer entre 600 et 950 euros.