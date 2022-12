Le premier but de Messi, le premier match de Modric

Ce mardi, Lionel Messi et Luka Modric s’affronteront pour la 27e fois de leur carrière. Leur premier duel remonte au… 1er mars 2006, lors d’un match amical à Bâle entre leurs deux pays, remporté par la Croatie (3-2). Cette rencontre avait été celle des premières pour les deux joueurs : première sélection pour Luka Modric, titulaire et remplacé à quelques minutes de la fin par… Ivan Leko, et premier but avec l’Albiceleste pour Lionel Messi (il fêtait sa troisième cap), qui avait donné l’avantage à son équipe d’un tir du gauche.

À l’époque, Modric avait 20 ans, et essayait de s’imposer au Dinamo Zagreb, tandis que Messi n’avait que 18 ans, deux titres de champion d’Espagne avec le Barça et s’apprêtait à décrocher, quelques semaines plus tard, sa première Ligue des champions.