L’Apocalypse pop, bande-son de la crise climatique

Solastalgie, dystopiacore : elle en génère des mots nouveaux, dis donc, la fin du monde (1). Et voici qu’après l’été 2022 – le plus chaud de nos vies et peut-être le plus froid du reste de nos vies –, elle accouche à présent d’une grosse tendance musicale, l’Apocalypse pop, qu’écoute en boucle toute la génération de Greta Thunberg.

La génération Z, celle qui entrait dans l’adolescence, âge des révoltes et des grands combats, au moment où le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) rendait son terrifiant rapport de 2018 sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5ºC. Cet été-là, les ados se sont dit que leur avenir était mort avant même d’avoir commencé.