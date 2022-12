«À propos», le podcast du Soir du 13 décembre: comment la presse dévoile les scandales politiques?

La semaine dernière des révélations de corruption et d’ingérence ont été faites autour du Parlement européen, mais aussi autour du Parlement wallon pour des pratiques douteuses et de la gabegie financière. Deux affaires qui n’ont rien avoir entre elles, pourtant elles ont un point commun : elles ont été dévoilées par Le Soir et d’autres médias. Aujourd’hui nous nous intéressons au rôle qu’occupe la presse lors de telles actualités. C’est elle qui révèle, qui enquête, alors comment fonctionne cette mise en lumière ? Nous avons demandé à Christophe Berti, rédacteur en chef du Soir de répondre à nos questions.

« À propos », c’est notre sélection, du lundi au vendredi dès 7 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée.