Dépenses du parlement wallon: l’ensemble du Bureau se retire

Après plusieurs journées agitées suite aux révélations du Soir sur les dépenses importantes du parlement wallon, les membres du Bureau du parlement wallon ont décidé de se retirer. Retour sur les événements et l’enchaînement des démissions qui ont rythmé ce lundi après-midi.

Premier acte vendredi soir. Le président du PS, Paul Magnette, appelle l’ensemble du Bureau du parlement wallon à la démission, après les révélations sur les dépenses folles opérées par l’assemblée et un coûteux voyage du greffier Frédéric Janssens et de Jean-Claude Marcourt à Dubaï il y a un an. Sophie Pécriaux (PS) annonce rapidement son retrait du Bureau.