Lukas Dhont à nouveau en route vers les Golden Globes

Alors qu’il était reparti bredouille de la 35e cérémonie des European Film Awards ce week-end à Reykjavik, Close du Belge Lukas Dhont sera bel et bien en course aux Golden Globes, une des rampes de lancement vers les Oscars.

Déjà présent dans la même compétition en 2018 avec Girl, son premier film, Lukas Dhont verra son film concourir dans la catégorie « meilleur film non anglophone » aux côtés de A l’Ouest, rien de nouveau (Im Westen nichts Neues, Allemagne), Argentina, 1985 (Argentine), Decision to Leave (Corée du Sud) et RRR (Inde). La suite d’un joli parcours, depuis son Grand Prix du jury à Cannes en mai, et de nombreux prix à travers le monde (au festival de Chicago et à Séville notamment ou encore le prix de meilleur film étranger du National Board of Review (NBR), association américaine de critiques du cinéma il y a quelques jours).