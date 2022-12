«Il n’y aura pas d’expulsion rue des Palais»

La Région bruxelloise va acheter le bâtiment rue des Palais et n’expulsera pas les demandeurs de protection temporaire qui ont pris possession du lieu illégalement fin octobre.

Les habitants, occupants ou squatters (c’est selon), de la rue des Palais à Schaerbeek passeront les fêtes au chaud. Enfin, du moins pas dans la rue. Rudi Vervoort (PS), ministre-président bruxellois, confirme au Soir que la Région a finalement décidé d’acheter le bâtiment situé au numéro 48 et dans lequel vivent entre 700 et 1.000 demandeurs de protection internationale, depuis la fin octobre. La bourgmestre de Schaerbeek, Cécile Jodogne (Défi), avait déjà fait savoir qu’elle n’appliquerait pas l’expulsion prévue dans quelques jours parce que de nombreux habitants sont malades. La Croix-Rouge s’est d’ailleurs rendue sur place lundi afin de procéder aux premiers soins, vu l’épidémie de gale et de diphtérie qui sévit entre les murs.