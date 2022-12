Coupe du monde: «Nous sommes déjà contents d’être en demi-finales», confie le Français Raphaël Varane

Raphaël Varane, arrivé en délicatesse physique au Qatar, s’est érigé en leader de l’équipe de France, qui affrontera mercredi le Maroc lors des demi-finales du Mondial 2022. « Le seul objectif, c’est la gagne », a lancé le défenseur de Manchester United lundi en conférence de presse.

« On est déjà contents d’être en demies, car ce n’est pas facile, mais le seul vrai objectif, c’est la gagne. C’est vraiment ce que l’on souhaite. Cela a toujours été l’objectif en début de compétition », a ajouté le champion du monde 2018, assurant que l’équipe était « concentrée » sur son objectif.

Pour retrouver la finale de la grand-messe du football, quatre ans après son sacre russe, la France devra donc écarter le Maroc, véritable équipe surprise de ce Mondial qatarien. « Il ne faudra pas tomber dans la facilité et batailler jusqu’au bout, car une place en finale se mérite. On a assez d’expérience dans l’équipe pour ne pas tomber dans ce piège-là (de l’excès de confiance, ndlr). On sait que le Maroc n’est pas là par hasard. C’est à nous les joueurs d’expérience, de préparer tout le monde pour une autre bataille. »