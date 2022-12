Soupçons de corruption au Parlement européen: «Il n’y aura aucune impunité», assure Roberta Metsola

Le Parlement européen est attaqué, la démocratie européenne est attaquée… » C’est une Roberta Metsola oscillant entre « fureur, colère et tristesse » qui a ouvert la plénière du Parlement européen, à Strasbourg ce lundi. « Cette affaire constitue un test pour nos valeurs, nos systèmes. » Et la présidente de l’assemblée d’insister : « Il n’y aura aucune impunité (…) rien ne sera mis sous le tapis. » Avant d’annoncer « une enquête interne pour examiner tous les faits liés au Parlement européen et faire en sorte que l’institution se réforme ».