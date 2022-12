Guerre en Ukraine: l’Union européenne protège un oligarque lié à l’industrie militaire et nucléaire russe

Depuis le début de la guerre en Ukraine, Vladimir Lisin, première fortune de Russie, à la tête du groupe d’acier NLMK échappe aux sanctions. Pourtant, il a fourni le complexe militaro-industriel russe et participé au contournement de l’embargo sur les navires du pays. Un dossier réclamant sa mise sous sanctions vient d’être déposé à Londres et Washington. Une enquête menée par le média d’investigation Disclose, publiée dans « Le Soir ».

Depuis le début de la guerre en Ukraine, plus de 1.000 personnalités russes ont été placées sur la liste des sanctions européennes. Yacht, jet privé, villa, comptes en banques, œuvres d’art… Près de 30 milliards d’euros d’actifs auraient ainsi été gelés à travers toute l’Europe. Mais un homme passe entre toutes les gouttes, et échappe à toute sanction. Son nom : Vladimir Lisin. Originaire de la même ville que Vladimir Poutine, cet oligarque de 66 ans à la tête de Novolipetsk Steel (NLMK), un groupe qui détient des mines et des aciéries à travers toute la Russie ainsi que des usines en Europe, notamment en Belgique, peut encore voyager librement à bord de son jet privé – seule l’Australie l’a inscrite sur sa liste de sanctions. L’homme le plus riche de Russie, avec une fortune estimée à 18 milliards de dollars