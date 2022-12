Indemnisation: recalé par les associations de victimes de terrorisme, Pierre-Yves Dermagne va retravailler sa réforme

Pendant que les victimes et parties civiles encaissent en silence les couacs qui ponctuent ce début d’audience, leurs regards sont aussi tournés vers la Chambre et le cabinet du ministre de l’Economie, Pierre-Yves Dermagne (PS). En effet, c’est là que se joue actuellement l’avenir d’un projet de loi visant à restructurer les règles en matière d’indemnisation des victimes du terrorisme. Un projet de loi qui laissera les compagnies d’assurances au centre du jeu, ce qui n’est pas sans froisser les principaux concernés. Mercredi dernier, des représentants des deux associations de victimes du terrorisme belge, V-Europe et Life4Brussels, sont ainsi venus dire en commission Economie tout le mal qu’elles pensaient du texte fraîchement présenté.